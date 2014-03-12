Пешеходный переход в ЮЗАО затоплен водой практически до потолка

На юге Москвы подземный переход полностью ушел под воду

На юге-западе Москвы на Варшавском шоссе в районе дома №261 почти полностью затопило подземный переход. Пешеходный переход наполнен водой практически до потолка.

Местные жители жалуются, что переход заблокирован полторы недели, а поблизости перейти шоссе больше негде.

Как заявил телеканалу "Москва 24" один из диспетчеров ГБУ "Гормост", переход еще не принят в эксплуатацию и все вопросы по поводу этой ситуации нужно задавать строителям этого подземного перехода.

В чем причина затопления пока неизвестно.