Пешеходный переход в ЮЗАО затоплен водой практически до потолка

На юге-западе Москвы на Варшавском шоссе в районе дома №261 почти полностью затопило подземный переход. Пешеходный переход наполнен водой практически до потолка.
Местные жители жалуются, что переход заблокирован полторы недели, а поблизости перейти шоссе больше негде.
Как заявил телеканалу "Москва 24" один из диспетчеров ГБУ "Гормост", переход еще не принят в эксплуатацию и все вопросы по поводу этой ситуации нужно задавать строителям этого подземного перехода.
В чем причина затопления пока неизвестно.