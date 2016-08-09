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Строительство и реконструкция

09 августа 2016, 13:12

Пять пешеходных переходов построят в Москве до конца года

пешеходные переходы подземные переходы строительство и реконструкция надземные переходы

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Еще пять пешеходных переходов построят в столице до конца года, сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.

Строительство надземного перехода на пересечении Ярцевской и Молодогвардейской улиц и подземного перехода на улице Толбухина завершено на 50 процентов. Эти работы ведутся в рамках строительства третьего участка Северо-Западной хорды. Сооружение остальных переходов начнется в октябре.

Всего в этом году планировалось возведение 15 пешеходных переходов, десять из них уже сданы в эксплуатацию.

Кроме того, до конца года более 50 подземных переходов Москвы обработают антивандальным покрытием. Специальный состав наносят на стены тоннелей после капитального ремонта. На таком покрытии краска не держится и легко удаляется тряпкой с водой.

Всего планируется завершить ремонт и обработать антивандальным покрытием 53 перехода. В 24 переходах ремонт уже начался.

Десять переходов уже отремонтировали: "Нахимовский", "Автозаводский ТТК", "Варшавка 90", "Райсобес", "Сумской проезд", "ГАИ", "Ярославский 1-ый", "Болотниковский", "ВНИИЦЭВТ" и "Октябрьский".

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