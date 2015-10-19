Viber перенес часть своих серверов в Россию

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Компания Viber перенесла свои серверы с персональными данными граждан России на территорию страны. Об этом сообщается на странице Роскомнадзора в социальной сети "ВКонтакте".

"В соответствии с законом "О персональных данных", по которому интернет-компании должны хранить на территории России данные граждан нашей страны, компания Viber перенесла свои серверы в Россию", – говорится в сообщении.

Напомним, с 1 сентября персональные данные россиян в интернете могут храниться только на серверах, расположенных на территории России. Это касается информации пользователей различных интернет-ресурсов.

В первую очередь закон касается социальных сетей и почтовых сервисов, которые при регистрации запрашивают контактные и личные данные россиян. К персональным данным отнесены, в частности, адреса электронной почты и личная переписка.

Сайты-нарушители будут занесены в "черный список" Роскомнадзора. Этим списком станет специально созданный "Реестр нарушителей прав субъектов персональных данных".

Законопроект также наделяет Роскомнадзор правом блокировать сайты, на которых содержатся персональные данные граждан, полученные с нарушением законодательства.

Таким образом, Facebook, Twitter, Instagram и ряд других компаний обязаны использовать хранилища данных на территории России. Законопроект был принят 4 июля 2014 года. Согласно первоначальной версии документа, он должен был вступить в силу 1 сентября 2016 года, однако депутаты передвинули этот срок на 1 сентября 2015 года.

Закон обязывает не только хранить персональные данные россиян на территории РФ, но и указывать сведения о месте расположения таких баз данных. Кроме того, документ наделяет Роскомнадзор правом на основании решения суда ограничивать доступ к информации, обрабатываемой с нарушением законодательства РФ в области персональных данных.