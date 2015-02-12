Компания PayPal разместила в России сервера для хранения баз данных

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Американская платежная система PayPal создала в России хранилище для персональных данных граждан РФ. Компания намерена хранить информацию о переводах на электронные кошельки, зарегистрированные в России, сообщает ТАСС.

Базы данных хранятся в офисе компании, расположенном в Москве. В настоящее время серверы проходят тестирование. Они выдерживают нагрузку в 4-5 операций в минуту.

PayPal - дочерняя компания американского интернет-аукциона eBay, которая позволяет оплачивать покупки в интернет-магазинах. По состоянию на февраль, системой пользуются около 100 миллионов человек в 190 странах мира.

31 декабря прошлого года Владимир Путин подписал закон, обязывающий хранить персональные данные россиян только на отечественных серверах. Закон вступит в силу с 1 сентября.

В первую очередь закон коснется социальных сетей и почтовых сервисов, которые при регистрации запрашивают контактные и личные данные россиян. К персональным данным отнесут, в частности, адреса электронной почты и личную переписку. Сайты-нарушители будут занесены в "черный список" Роскомнадзора. Этим списком станет специально созданный "Реестр нарушителей прав субъектов персональных данных".

Законопроект также наделяет Роскомнадзор правом блокировать сайты, на которых содержатся персональные данные граждан, полученные с нарушением законодательства. Таким образом, Facebook, Twitter, Instagram и ряд других компаний фактически обяжут создавать хранилища данных на территории России.