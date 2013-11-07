Сказочный сторителлинг в стиле хип-хоп

Фото: bigbreakfest.ru

7 ноября в Центре имени Мейерхольда пройдет сказочный хип-хоп сторителлинг. "Кота в сапогах", "Калифа аиста" и "Упрямого осла" перескажут артисты театра и мастера хип-хопа. Онлайн-трансляцию события проведет сетевое издание M24.ru.

Интерактивный перфоманс пройдет в рамках Международного фестиваля театра для детей "Большая Перемена". Аккомпанировать выступающим будут битбоксер и контрабасист-мультиинструменталист. Декорации же предстоит создать самим зрителям - под руководством граффити-художницы.

Премьера сказочного хип-хоп сторителлинга запланирована только на конец ноября – она состоится на фестивале "Хип-Хоп Лаборатория" в Культурном центре ЗИЛ, – так что в Центре имени Мейерхольда зрителям предстоит увидеть эксклюзивный предварительный показ.

Начало трансляции - в 16.00.

Трансляция завершена.