"Аэроэкспресс" будет работать только в столичном регионе

Фото: M24.ru/Михаил Сипко

Компания "Аэроэкспресс", занимающаяся железнодорожными перевозками в аэропорты, уходит из Владивостока и Казани и планирует сосредоточиться на столичном регионе, сообщили M24.ru в пресс-службе организации.

По словам исполнительного директора компании Алексея Сорокина, оба региональных проекта убыточны, при этом в Казани "Аэроэкспрессу" компенсировали 50% потерь за 2014 год (36 миллионов рублей), а от властей Владивостока возмещения ущерба (130 миллионов рублей) не поступало.

"Единственная причина, по которой мы продолжали работать в этих регионах, - это ответственность перед пассажирами и стремление учесть их нужды", - добавил Сорокин.

В настоящее время руководство компании решает вопрос о том, как передать существующую инфраструктуру перевозчикам в Казани и Владивостоке.

Отметим, что оба региональных проекта запускались для обеспечения федеральных нужд: во Владивостоке старт перевозок был приурочен к саммиту АТЭС-2012, а в Казани - в связи с проведением в городе Универсиады-2013.

Ранее "Аэроэкспресс" объявил о повышении тарифов на проезд: "Стандартный" будет стоить 450 рублей (было - 400, электронный билет - 340), "Туда-обратно" - 900 рублей (было - 800, электронный билет - 680), "Семейный" - 950 рублей (было - 810). Стоимость проезда в вагоне бизнес-класса составит тысячу рублей (сейчас - 900).

Кроме того, столичные власти планируют перенести терминал с Белорусского на Савеловский вокзал. Москвичам предлагают выбрать: переносить ли терминал или оставить его на прежнем месте с помощью голосования в системе "Активный гражданин".