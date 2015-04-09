Сегодня в СМИ: антирекорды авторынка и реформа пассажирских перевозок

Фото: M24.ru

Автопродажи забились в рыночные ниши

Российский авторынок в марте установил очередной антирекорд: продажи новых машин просели на 42,5%, пишет "Коммерсантъ".

Участники рынка пока не ожидают существенного улучшения, но, как показывают данные статистики, можно выиграть в локальных нишах. Например, до сих пор у покупателей пользуются стабильным спросом новые модели, а также неожиданно вырос спрос на российские внедорожники.

В службе судебных приставов планируются 10-процентные сокращения

В службе судебных приставов могут быть закрыты некоторые региональные управления. Тогда управлять местными судебными исполнителями будут большие начальники из соседних областей, сообщает "Российская газета".

На официальном языке это называется оптимизацией структуры. Не секрет, сейчас многие ведомства сокращают свои расходы, а вместе с ними слегка корректируют и свои штаты. В сторону минуса.

Многодетные семьи до 2027 года получат маткапитал в 1,5 миллиона рублей

Семьи, в которых с 2017 по 2026 год родятся трое и более детей, получат дополнительную поддержку от государства, передает "Российская газета". Для них материнский капитал уже не будут индексировать с учетом инфляции: его фиксированный размер составит полтора миллиона рублей.

Это станет возможно в том случае, если Госдума примет законопроект, который предложили белгородские депутаты. 21 апреля поправки рассмотрят в первом чтении в нижней палате парламента.

"Справедливая Россия" предложила проект широкой амнистии к 70-летию Победы

"Справедливая Россия" внесла в Думу проект широкой амнистии, приуроченной к 70‑летию Победы, пишет "РБК".

Аналогичный проект СПЧ предполагал освобождение около 200 тысяч человек. ЛДПР в январе предложила амнистировать только 50 тысяч.

Россияне стали менее притязательными при покупках

В начале 2015 года россияне снова принялись копить деньги вместо того, чтоб проедать заначки, свидетельствует исследование Sberbank CIB, сообщает "РБК".

При этом количество россиян, которые теперь считают цену главным фактором при совершении ежедневных покупок в первом квартале 2015 года, выросло до рекордных 75% (73% в четвертом квартале прошлого года).

Усадьба "Архангельское" может разрешить строительство на своей территории

Руководство "Архангельского" разработало новую архитектурно-градостроительную концепцию развития территории памятника, предполагающую строительство с 2016 по 2019 годы на землях дворцово-паркового комплекса и под землей, в том числе непосредственно около дворца, около 20 капитальных объектов, передают "Ведомости".

Среди них автостоянки, визит-центр, рестораны и гостиница. Для финансирования стройки необходимо выделить из федерального бюджета более 1 миллиарда рублей.

У строителей космодрома Восточный нашли растрату в 48 миллионов рублей

Возбуждено уголовное дело о присвоении 48 миллионов рублей должностными лицами ООО "Стройиндустрия-С", одного из подрядчиков на строительстве космодрома Восточный, пишут "Ведомости".

Как сообщает сайт управления прокуратуры Амурской области, прокуратура космодрома выявила это, проверяя ситуацию с задолженностью по зарплате работникам этой компании. Ранее сообщалось, что из-за невыплаты зарплат более чем за два месяца они приостанавливали работу и даже начинали голодовку.

Москва начинает реформу пассажирских перевозок

Московские власти проведут первый аукцион на перевозку пассажиров по новой модели управления наземным транспортом. Победитель будет назван в течение трех дней, сообщают "Ведомости".

Разыгрываются два маршрута – 199К и 368. Оба от метро "Сходненская", максимальная цена контракта – 124,6 миллиона рублей. Подано четыре заявки, две – от структур ОАО "Группа "Автолайн" и еще две – от ООО "Гепарт" и ЗАО "Таксомоторный парк № 20".