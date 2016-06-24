Прощай, школа: как выпускные вечера изменят жизнь столицы

Фото: m24.ru/Александр Авилов

В пятницу московские учащиеся одиннадцатых классов отмечают выпускные вечера. Около 50 тысяч выпускников из 697 школ отправятся на праздничные площадки.

Где и как отметят

Праздничные мероприятия пройдут по всей Москве. Но основными площадками для выпускного вечера станут Парк Горького и Красная площадь.

Почти половина выпускников придет на главную площадку – в парк культуры имени Горького. Темой вечера станет российский кинематограф, поздравят выпускников звезды эстрады и кино.

Праздничная программа вечера, посвященная Году российского кино, начнется 24 июня в 21:00 и завершится 25 июня в 6:00. Главный вход в парк украсит красная дорожка, а на сцене выступят L'One, Tesla Boy, Градусы, Глюкоза, Бьянка и Guru Groove Foundation.

Сколько стоит собрать выпускника

Выпускники смогут принять участие в звуковом и танцевальном флешмобах, а в зоне "Кинотеатр" увидеть спецэффекты, которые используют на киносъемках.

В зоне "Комедия" для старшеклассников выступят артисты разговорного жанра – участники команд КВН и комедийных шоу.

Также будет организована "Бьюти-зона", где девушки смогут поправить макияж, прическу и получить советы от стилистов.

В 00:00 мэр Москвы в своем видеообращении поздравит выпускников с праздником, после чего начнется мультимедийное шоу c фейерверком.

В центре Москвы ограничат движение из-за выпускных балов

Что перекроют

В центре столицы из-за выпускников школ ограничат движение.

С 23 по 25 июня ограничено движение на трех улицах: с 9:00 23 июня до 6:00 25 июня будет закрыт для движения Рыбный переулок; с 23:15 24 июня и до окончания бала будет перекрыта улица Ильинка, с 16:00 до 20:00 будет ограничено движение по Моховой.

Ветошный переулок перекроют с 16:00 24 июня до 6:00 25 июня.

Государственная инспекция безопасности дорожного движения Москвы обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты движения, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников дорожно-патрульной службы.

Как проследят за порядком

Более 20 бригад скорой помощи будут дежурить в Москве во время проведения выпускных вечеров 24 и 25 июня. Об этом сообщил замдиректора по медицинской части Научно-практического центра экстренной медицинской помощи Евгений Круговых.

"По всей территории Москвы на подстанциях будет создан подвижный резерв "скорой медицинской помощи" в количестве 17 бригад с 9 утра 24 июня до 6 утра 25 июня", – заявил он.

Дополнительные четыре бригады "скорой" и одна бригада Центра экстренной медицинской помощи, по словам Круговых, будут дежурить во время проведения городского выпускного в парке Горького.

В Москве прощаются со школой 50 тысяч старшеклассников

Медики будут также дежурить в школах Москвы. "Медицинское обеспечение в общеобразовательных учреждениях Москвы предусмотрено силами медицинских пунктов по территориальному признаку. В школах во время проведения там официальных мероприятий будет дежурить медицинский персонал", – пояснил Круговых.

Выпускников московских школ будут охранять более двух тысяч сотрудников полиции.

На всех праздничных площадках организуют контрольно-пропускные пункты. Алкоголь и напитки в стеклянных бутылках к продаже будут запрещены. Кроме того, сотрудники полиции не пропустят на площадки выпускников в алкогольном опьянении и посторонних лиц.

В парке Горького установят особый пропускной режим – перед центральным входом установят 25 рамок металлоискателей, территорию парка и набережную будут патрулировать полицейские. Пройти внутрь выпускники смогут только по заранее сформированным спискам, а покинуть праздник получится только в сопровождении родителей.