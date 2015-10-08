Улице Фридриха Энгельса могут вернуть историческое название

Фото: wikipedia.org

Совет депутатов Басманного округа столицы в ноябре рассмотрит вопрос о возвращении исторического названия улице Фридриха Энгельса. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главу округа Геннадия Аничкина.

Чиновник отметил, что согласно опросу, который проводится на официальном сайте округа, за возвращение исторического названия – улица Ирининская – высказались 66 процентов принявших участие в голосовании жителей. За то чтобы оставить нынешнее название отдали голоса 34 процента.

"Мы будем рассматривать этот вопрос на заседании совета депутатов в ноябре, потому что уже есть результаты опросов. Мы опираемся на мнения людей, изучаем их разными способами, и через газеты, и через сайт, и здесь на конференции "Актуальные проблемы сохранения историко-культурного наследия Басманного района и пути их решения", и общаясь с владыкой Димитрием, настоятелем храма святой Великомученицы Ирины, который является инициатором возвращения исторического названия улице", – сказал Аничкин.

Если в двадцатых числах ноября совет поддержит эту инициативу, то все материалы будут переданы в межведомственную комиссию по наименованию территориальных единиц, которую возглавляет заммэра по социальным вопросам Леонид Печатников.

Улица Фридриха Энгельса ранее называлась улицей Ирининская, по названию храма святой Великомученицы Ирины в Покровском. В 1922 году была переименована в честь немецкого философа, одного из основоположников учения марксизма Фридриха Энгельса.

Ранее сообщалось, что в Москве может появиться улица имени Осипа Мандельштама. С таким предложением к столичным властям обратятся представители оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий в честь 125-летия поэта.

По словам председателя Мандельштамовского общества Павла Нерлера, в честь поэта лучше назвать одну из новых улиц, а не переименовывать старые. Возможно, улица Мандельштама появится на западе города.

Недавно Верхний и Нижний Таганские тупики у театра на Таганке официально переименовали в улицу Владимира Высоцкого. Такое решение было принято в связи с тесной связью Высоцкого с Таганским районом столицы, а в особенности с театром на Таганке, в котором работал артист.