"Школа современной пьесы" переехала в бывший клуб Серафимовича

Театр "Школа современной пьесы" переехал в бывший клуб Серафимовича

Московский театр "Школа современной пьесы", пострадавший от пожара, переехал в здание бывшего ДК имени А.С. Серафимовича на Тишинке, сообщает телеканал "Москва 24".

Под аплодисменты зрителей актеры внесли в новое здание спасенный от огня театральный реквизит.

Труппа разместится там, пока сгоревшее здание театра не будет полностью восстановлено. Основной репертуар на новом месте "Школа современной пьесы" будет играть начиная с февраля.

Из переезда театральный коллектив устроил праздничный перформанс. Реквизит перевозили на грузовике "ГАЗ-51", выпуск которых был прекращен еще в 1975 году.

"В театральный перформанс может превратиться что угодно, даже переезд. Мы решили дать всем возможность не только посмотреть на него, но и поучаствовать в процессе. Например, внеся в новое здание вешалку, с которой, как известно, все начинается", - приводятся слова художественного руководителя театра Иосифа Райхельгауза на сайте "Школы современной пьесы".

Напомним, в ноябре 2013 года в историческом здании театра на Неглинной улице произошел крупный пожар, из-за чего обрушилась часть деревянных перекрытий. По предварительным оценкам, сгоревшее здание откроется не ранее, чем через два года.

Временное пристанище для театра, которому в этом году исполняется 25 лет, арендует столичный департамент культуры.