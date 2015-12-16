МАДИ переезжает по новому адресу

Фото: m24.ru/Юлия Накошная

Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) переезжает на новое место. Как сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы, с 21 декабря инспекция будет располагаться по адресу: Каланчёвская улица, дом №49, в шаговой доступности от станций метро "Проспект Мира" и "Комсомольская".

До понедельника МАДИ будет работать по старому адресу – Большой Палашёвский переулок, дом 15.

После переезда режим работы не изменится: с понедельника по пятницу с 08:00 до 17:00. Записаться на приём можно на портале "Автокод" или в терминалах, расположенных в здании МАДИ, в порядке живой очереди.

Получить разрешение на выдачу автомобиля, оставить обращение, пожелание или подать жалобу на постановление об административном правонарушении можно и по другим адресам. Их примут на улицах Старая Басманная, дом 20, корпус 1 (с 08:00 до 20:00), Бориса Галушкина, дом 17 (с 08:00 до 22:00) и в 4-м Новоподмосковном переулке, дом 3 (круглосуточно).

Узнать, куда эвакуировали машину, можно в контакт-центре "Московский транспорт" по бесплатному номеру 3210 (с мобильного) или 8 (495) 539-54-54.

МАДИ образована в 2013 году. Её сотрудники патрулируют улицы города и следят за соблюдением правил остановки и стоянки.

Недавно свой адрес сменила приемная МАДИ. Теперь она размещается в Северном округе столицы недалеко от станции метро "Войковская", по адресу: 4-й Новоподмосковный переулок, дом 3. Приемная будет работать в круглосуточном режиме.