"Союзмультфильм" переедет в новое здание летом 2014 года

Фото: ИТАР-ТАСС

Киностудия "Союзмультфильм" летом 2014 года переедет в новое здание по соседству с улицей Академика Королева, заявил в среду министр культуры России Владимир Мединский.

Напомним, в июле 2013 года первый заместитель директора "Союзмультфильма" Гамид Ахмедов заявил, что студия планирует начать переезд в новое здание, и что вся процедура займет около года.

На встрече с журналистами министр, чьи слова приводит "Интерфакс", сказал, что "старейшая проблема" с размещением "Союзмультфильма" уже решена, и выразил надежду, что этим летом киностудия наконец обретет свою постоянную базу недалеко от телецентра "Останкино".

До начала переезда "Союзмультфильм" располагался в Никольском храме в Новой Слободе - том самом, который изображен на картине Василия Сурикова "Боярыня Морозова". В 1936-1937 годах здание было перестроено под Центральный антирелигиозный музей, а в 1944 году передано киностудии.

Мединский также сказал, что Минкультуры утвердило минимальный порог финансирования производства мультфильмов - это 15% средств федерального бюджета, выделяемого на поддержку кинематографии.