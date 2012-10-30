Малоимущим пенсионерам купят бытовую технику

Фото: ИТАР-ТАСС

Московская мэрия разработала порядок выплаты малоимущим и одиноким пенсионерам субсидий от Пенсионного фонда России, выделенных в этом году.

По словам источника в столичной администрации, пожилые неработающие горожане получат 10 тысяч рублей на покупку телевизора; 12 тысяч рублей - на покупку стиральной машины, холодильника или плиты (с установкой); 15 тысяч рублей - на покупку персонального компьютера или мебели и 18 тысяч рублей - на кондиционер (с установкой).

Как пишут "Известия", для пенсионеров со среднедушевым доходом семьи вдвое меньше прожиточного минимума - компенсация за каждый вид бытового прибора будет на 2-3 тысячи ниже. Власти выдают субсидию только на один вид техники.

Эксперты же считают, что подобная соцподдержка не учитывает реальные потребности пожилых людей. Для них важны не кондиционеры и компьютеры, а лекарственные препараты, на которые тратится большая часть пенсии.

Добавим, в 2012 году на адресную помощь московским пенсионерам Пенсионный фонд России выделил 14 млн рублей. Еще 156 млн рублей потратят из городского бюджета.

