Пенсионеры смогут бесплатно кататься на коньках в парках по вторникам

Фото: ИТАР-ТАСС

Возможность бесплатного посещения катков предоставят этой зимой пенсионерам все московские парки. Кататься на коньках пожилые люди смогут каждый вторник с 10.00 до 15.00.

Как сообщил в пятницу, 29 ноября, глава столичного департамента культуры Сергей Капков на совещании в мэрии Москвы, с пенсионерами будут заниматься инструкторы. Кроме того, для пожилых посетителей катков будет работать вся существующая инфраструктура - раздевалки, кафе, пункты проката, пункты заточки коньков.

На настоящий момент, по словам Капкова, катки открыты в восьми парках города, а в ближайшую субботу они заработают еще в двух – в парке "Красная Пресня" и "Таганский". Кроме того, как только в Москве установится стабильная зимняя погода, в парках будут открыты 9 катков с натуральным льдом.

Глава департамента культуры Москвы также отметил, что в 2013 году посещаемость столичных парков увеличилась на 40% за 9 месяцев. Парки за этот период посетили 23 миллиона человек. Власти предполагают, что в связи с запуском катков и приближением новогодних праздников посещаемость парков в ближайшее время превысит 27 миллионов человек.