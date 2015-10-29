Власти могут установить пожарные датчики в частных домах ТиНАО

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

В частных домах и садовых товариществах Троицкого и Новомосковского округов власти могут установить противопожарные датчики. Об этом m24.ru рассказал префект ТиНАО Дмитрий Набокин. Он подчеркнул, что с наступлением холодов частный сектор представляет повышенную опасность возгораний. Датчики могут установить в домах пенсионеров и неблагополучных семей. Набокин отметил, что власти ТиНАО изучат опыт подмосковных коллег, которые начали устанавливать датчики в Истринском районе.

"Мы продумаем правовой механизм, найдем источник финансирования – и запустим свой проект. В любом случае, устанавливать датчики будем только с согласия собственника помещения", – пояснил префект.

Он добавил, что с точки зрения пожарной безопасности наибольшую угрозу ежегодно представляет частный сектор, дачи и садовые товарищества. "В многоквартирных домах, как правило, таких проблем нет. У нас главная проблема, связанная с пожарами, возникает в СНТ. Это различные бани и небольшие домики, которые отапливаются либо печками, либо электричеством. В этом проблема, с этим мы сталкиваемся каждый год", – заключил Набокин.

Похожий проект стартовал в Подмосковье. Власти совместно с МЧС устанавливают датчики, реагирующие на задымление, в домах неблагополучных семей и социально-незащищенных граждан. В первую очередь, внимание уделяется одиноким пенсионерам, а также лицам, которые злоупотребляют алкоголем. Эксперимент проходит пока на территории Истринского района, но может быть перенесен на всю Московскую область. Порядка 70% возгораний происходит в жилом секторе. Часто пожары возникают в дачных поселках. Причиной этому, как ни странно, является резкое похолодание. В попытках согреться, жильцы перегружают электрическую сеть нагревательными приборами, из-за чего происходит возгорание проводки. Если своевременно не обратиться в пожарную охрану, последствия могут быть серьезными.



Начальник учебно-курсового комбината столичного отделения Всероссийского добровольного пожарного общества Александр Даниленко рассказал, что в домах можно устанавливать противопожарные датчики трех типов.

"Самый простой – индивидуальный датчик, он крепится под потолок, питается от батарейки типа "крона". Он ни с чем не связан, но при возникновении задымления начинает громко пищать, предупреждая об опасности. Батарейки хватает где-то на год. Датчики второго типа подороже: они передают сигнал консьержу. А есть такие, которые сразу посылают сигнал тревоги на пульт дежурного пожарной охраны. Эти системы наиболее сложные и дорогие, но самые эффективные", – отметил он.

Даниленко добавил, что датчики всех типов полностью автономны, не требуют частого обслуживания, но при этом достаточно надежны. "Один из ключевых показателей пожарной сигнализации – отсутствие ложных срабатываний. Поэтому все датчики надежны и тщательно отрегулированы: они не реагируют на все подряд. То есть в квартире можно спокойно курить. Но если, например, на кухне сильно подгорят котлеты, он может принять это за начинающийся пожар и сработать", – подчеркнул эксперт.

Пожарные датчики можно устанавливать в квартиры не только пенсионеров, но и малообеспеченных семей, считает директор по социальным исследованиям Высшей школы экономики (ВШЭ) Лилия Овчарова.

"Особенно остро вопрос стоит в отношении многодетных семей, а также одиноких или неработающих родителей. Обеспечить детям дополнительную безопасность было бы хорошо, но многим семьям датчики просто не по карману", – заключила собеседник m24.ru.

Напомним, столичные власти могут также установить в подъездах огнетушители. Такая мера может дать жильцам дополнительную "линию обороны" на случай пожара и возможность своими силами начать тушение до подъезда пожарных расчетов. Первые огнетушители могут появиться в подъездах тех многоквартирных домов, которые расположены недалеко от пожароопасных объектов: газопроводов, заправок, нефтеперерабатывающих заводов.