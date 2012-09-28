В соцучреждениях Москвы 29 сентября пройдет день открытых дверей

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День открытых дверей состоится 29 сентября во всех учреждениях социального обслуживания. В течение этого дня москвичи смогут ознакомиться с работой пансионатов для ветеранов, информирует пресс-служба департамента социальной защиты населения столицы.

"Посетителям центров социального обслуживания будут представлены обзорные экскурсии по учреждениям, демонстрация фильмов о работе центров, консультации специалистов по вопросам оказания адресной социальной помощи, о мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан", - говорится в сообщении.

Кроме того, будут организованы выставки творческих работ подопечных соцучреждения, мастер - классы по рукоделию, кислородные коктейли и чаепития.

В департаменте надеются, что в день открытых дверей учреждения посетят более 15 тысяч человек.

Напомним, Международный день пожилых людей отмечается ежегодно 1 октября.