Льготники смогут посещать каток на ВДНХ бесплатно

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Льготные категории граждан смогут бесплатно посещать каток на ВДНХ как в рабочие дни, так и в первый сеанс на выходных днях. Об этом сообщила генеральный директор ОАО "ВДНХ" Екатерина Проничева.

"Мы понимаем, что ВДНХ – одна из главных площадок страны, поэтому мы социально ориентированы. В отличие от многих других катков Москвы в этом сезоне у нас подготовлена большая социальная программа", - приводит слова Проничевой пресс-служба компании.

Она отметила, что льготные категории гостей смогут бесплатно посещать каток ВДНХ как по рабочим дням, так и в первый сеанс выходных дней – с 11.00 до 15.00 часов.

Таким образом бесплатным проходом смогут воспользоваться следующие категории граждан России:

дети-сироты;

дети, оставшиеся без попечения родителей;

инвалиды I и II групп;

ветераны ВОВ;

члены семей с тремя и более детьми до достижения младшим ребенком возраста 16 лет (многодетные);

для пенсионеров по вторникам с 11:00 до 15:00 (за исключением периода новогодних каникул).

Как уточняется, в прошлом сезоне (с ноября по март) бесплатными услугами катка воспользовались более полумиллиона посетителей льготных групп граждан. Предполагается, что предстоящей зимой цифра не уменьшится.



Кроме того, вторник станет традиционным днем, когда бесплатно кататься смогут пенсионеры.

Льготы предоставляются при наличии подтверждающего документа на кассе и действуют по рабочим дням катка со вторника по четверг включительно с 11.00 до 23.00, по праздничным и выходным дням с 11.00 до 15.00.

Напомним, главный каток страны откроется 27 ноября. Этой зимой его пропускная способность увеличена на 20-25 процентов.

Гостей катка ожидают широкие ледяные дорожки, фантастическая подсветка, хоккейная коробка, детская площадка, Аллея влюбленных, а также удобная инфраструктура с просторными раздевалками и пунктами проката.

Очертания катка повторяют форму сказочного золотого ключика. Лед на катке будет обновляться два раза в сутки во время технологических перерывов – днем с 15:00 до 17:00 и после полуночи.