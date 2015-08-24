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24 августа 2015, 09:22

Происшествия

Предъявлено обвинение двоим аферистам, кравшим деньги со счетов пенсионеров

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Следователи столичной полиции предъявили обвинение двоим участникам группы аферистов, которые крали деньги со счетов пенсионеров, сообщает пресс-служба МВД.

Как установили правоохранители, неизвестная женщина звонила пожилым людям и предлагала оформить банковскую карту для перевода якобы начисленных, но не использованных социальных льгот.

Пенсионеры указывали аферистам все данные, и спустя некоторое время им действительно выдавали изготовленные карты. Далее один из подозреваемых, являясь сотрудником банка, изменял логин и пароль для доступа к счету через программу банк-клиент.

Затем фигуранты переводили все имеющиеся на счетах средства на подконтрольный им счет, после чего деньги обналичивались. Общая сумма ущерба составила свыше 700 тысяч рублей.

В настоящее время обвиняемые находятся под стражей, полиция проводит мероприятия по задержанию остальных соучастников.

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