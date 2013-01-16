На столичные надбавки к пенсиям из бюджета выделено 110 млрд рублей

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На региональные доплаты московским пенсионерам из бюджета выделено 110 миллиардов рублей. Это половина бюджета департамента социальной защиты населения, заявил глава ведомства Владимир Петросян.

По его словам, средняя сумма доплаты в Москве составляет 4,4 тысячи рублей.

Напомним, с 2013 года столичные доплаты будут получать только те пенсионеры, которые постоянно проживают в Москве не менее 10 лет. Как рассказал Владимир Петросян, таких в столице насчитывается 2,147 миллиона человек, тогда как всего в городе проживают 2,9 миллиона пенсионеров.

При этом ранее доплаты к пенсиям получали около 2,1 миллиона пенсионеров. Рост произошел за счет людей, вышедших на пенсию, сообщает информационный центр правительства Москвы.

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