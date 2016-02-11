В Подмосковье пенсионерам предоставят льготы по взносам на капремонт

Фото: ТАСС/Михаил Почуев

В Подмосковье одиноким и неработающим пенсионерам предоставят денежную компенсацию по уплате взносов на капитальный ремонт. Как сообщает Агентство "Москва", согласно принятому сегодня Мособлдумой закону, пожилым людям от 70 лет будет предоставляться компенсация в размере 50 процентов, а от 80 лет – 100 процентов.

Закон вступит в силу на следующий день после его официального опубликования и будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года.

Жители Подмосковья начали платить взносы на капремонт весной 2014 года. С 1 июля 2015 года минимальный взнос на капитальный ремонт в Подмосковье был увеличен с 7,3 руб. за 1 квадратный метр жилплощади до 7,8 рубля. С 1 января 2016 года он cоставляет 8,3 рубля в месяц за 1 квадратный метр.

В феврале 2014 года областное правительство приняло программу капремонта 48,7 тысячи многоквартирных домов до 2038 года. В том же 2014 году по программе капремонта были проведены работы в 932 домах на общую сумму 3 миллиарда рублей.

В 2015 году было запланировано отремонтировать 4 292 многоквартирных дома, однако ремонт части из них предложили перенести на 2016 год.

Как получить дополнительные льготы по капремонту

В столице также рассматривается вопрос предоставления пенсионерам аналогичных скидок. В частности, такая инициатива обсуждалась на форуме "Городское развитие: жилье и ЖКХ", посвященному реализации программы капитального ремонта. Его проводила партия "Единая Россия".

Напомним, в конце декабря минувшего года Владимир Путин подписал закон, который предусматривает начисление льгот для пожилых людей и инвалидов при оплате капитального ремонта. Согласно закону, регионы могут предоставлять скидку на оплату капремонта в 50 процентов для пожилых людей, достигших 70-летнего возраста, и полностью освобождать от взносов 80-летних.

Также компенсация расходов на оплату капремонта в размере не более 50 процентов предоставляется инвалидам I и II группы, детям-инвалидам, а также гражданам, имеющим детей-инвалидов.