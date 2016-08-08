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Законы

08 августа 2016, 12:42

Москвичам старше 70 лет хотят запретить продажу жилья без согласия соцорганов

пенсионеры законы квартиры мошенники Людмила Айвар

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Гражданам в возрасте от 70 лет предлагают запретить продажу жилья без согласия на то органов опеки, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на члена общественного совета политических партий при Мосгордуме Людмилу Айвар.

По ее словам, это нужно для защиты имущества пожилых людей от мошеннических действий. "В данной ситуации можно какими-то запретительными или ограничительными мерами лишать хулиганов возможности отбирать у пенсионеров имущество. Например, человеку исполнилось 70 или 65 лет, и ему нельзя продать его квартиру и подарить ее нельзя, имуществом распорядиться нельзя без специальных органов опеки и попечительства", – сказала Айвар.

В настоящее время ограничены в праве самостоятельно распоряжаться имуществом только те, кто был признан недееспособным – например, страдает психическим заболеванием.

Также Айвар предложила запретить пожилым людям переводить крупные суммы денег со счетов без разъяснения цели перевода, а банк, выдавший карту пенсионеру, должен осуществлять контроль за действиями с ней. Так пенсионеров хотят защитить от покупок сомнительных товаров у мошенников.

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