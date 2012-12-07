Три четверти московских зданий оборудуют для инвалидов до конца года

Фото: ИТАР-ТАСС

Полностью адаптировать Москву для нужд инвалидов власти города обещают к 2016 году. Об этом в ходе телемарафона "Госпрограммы Москвы. Итоги–2012" на телеканале "Москва 24" заявил руководитель департамента соцзащиты Владимир Петросян. По его словам, до конца года 74 процента зданий будут оборудованы пандусами и другими приспособлениями для людей с ограниченными возможностями.

Как отметил глава ведомства, власти отвечает за адаптацию городской среды только государственных учреждений - это около 50 тысяч зданий и сооружений. При этом чиновники работают с коммерческими организациями, чтобы они подключались к этой работе. В этом году 1800 зданий, в том числе аптек, салонов красоты и магазинов, были приспособлены для нужд инвалидов.

Подводя итоги работы по программе "Социальная поддержка жителей города Москвы" в 2012 году, Владимир Петросян рассказал, что все запланированные мероприятия были выполнены в срок. На социальные выплаты из бюджета Москвы было потрачено около 130 миллиардов рублей.

По словам чиновника, термин "социальное обслуживание" в Москве за два последних года приобрел новое дыхание. Сотрудники департамента стали использовать новые формы организации работы непосредственно на местах и находить индивидуальный подход к каждому москвичу.

Это касается, например, программы по социальной поддержке пожилых людей. Так, недавно у них появилась возможность общаться по "скайпу". В первую очередь программу устанавливали ветеранам и тяжелым инвалидам, которые практически не выходят из своих квартир. С помощью видеосвязи пожилые люди могут напрямую обратиться к чиновникам. На сегодня к программе подключены более 3,5 тысяч ветеранов.