Около 12 тысяч пенсионеров научатся пользоваться интернетом до конца года

Фото: YAY/ТАСС

Около 12 тысяч пенсионеров смогут пройти курсы компьютерной грамотности до конца года, сообщает mos.ru.

В этом году пенсионеров учат не только базовым навыкам компьютерной грамотности, но и показывают, как оформлять необходимые документы в сети или оплачивать коммунальные услуги.

По словам руководителя пресс-службы столичного департамента труда Анны Шаповаловой, обучение пожилых людей навыкам использования компьютеров становится все более популярным. Если в 2009 году при территориальных центрах соцзащиты работало 72 таких кружка, то на сегодняшний день их стало 119.

В этих центрах любой пенсионер может пройти курсы совершенно бесплатно. Запись в кружки производится лично или по телефону. Оставить заявку на посещение курсов может как сам пенсионер, так и его родственники. Полный список центров можно найти по ссылке.