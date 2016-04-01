С 1 апреля социальные пенсии выросли на 4%

Фото: ТАСС/Михаил Соколов

С сегодняшнего дня социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению выросли на четыре процента, сообщает пресс-служба ПФР.

По данным столичного Пенсионного фонда, в Москве и области выплаты увеличатся более чем у 230 тысяч пенсионеров.

Средний размер социальной пенсии после индексации составит 8,5 тысячи рублей, выплаты детям-инвалидам достигнут 11,9 тысячи рублей. Кроме того, пенсии военным инвалидам составят 33,8 тысячи рублей, а участники ВОВ будут получать 32,9 тысячи рублей.

В случае, если неработающий пенсионер получает выплату менее регионального прожиточного минимума, ему установят социальную доплату.

Ранее сообщалось, что размер страховых пенсий для неработающих пенсионеров увеличили на четыре процента с 1 февраля. Также на семь процентов увеличены социальные выплаты, в том числе ветеранам, инвалидам и гражданам, подвергшимся радиационному воздействию, и проиндексированы ряд пособий на детей.

В то же время индексация пенсии работающих граждан приостановлена с 1 января 2016 года. Соответствующий закон приняла Госдума. Если пенсионер бросит работу, то страховая пенсия и фиксированная выплата к ней начнут выплачиваться с учетом индексации и других корректировок.