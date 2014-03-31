С 1 апреля размер пенсии в Москве составит 12,4 тысячи рублей

Фото: ИТАР-ТАСС

С 1 апреля трудовые пенсии пожилых граждан в столичном регионе увеличатся на 1,7%, социальные - на 17,1%, сообщает Пенсионный фонд России. В результате индексации размер трудовой пенсии в Москве составит 12,4 тысячи рублей, в Подмосковье - 12,3 тысячи.

Также с 1 апреля почти на 1,1 тысячи рублей увеличится размер социальной пенсии, теперь она будет равняться 7,5 тысячам рублей. На 5% вырастут ежемесячные денежные выплаты ветеранам войны, инвалидам, гражданам, подвергшимся воздействию радиации, Героям Советского Союза и Социалистического Труда.

Таким образом, в московском регионе пенсии более 22 тысяч участников Великой Отечественной войны вырастут до 28,3 тысячи рублей в месяц, а пенсия более 6,4 тысяч инвалидов вследствие военной травмы составит почти 30 тысяч рублей.

"В течение года минимальный уровень пенсионного обеспечения граждан по-прежнему будет не ниже прожиточного минимума пенсионера в регионе, где он проживает. Если размер пенсии в совокупности с другими причитающимися неработающему пенсионеру выплатами будет ниже прожиточного минимума, то ему будет установлена социальная доплата к пенсии", - говорится в сообщении.