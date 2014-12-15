Сегодня в СМИ: Вывоз мусора и индексация пенсий

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Жильцы заплатят за вывоз и переработку мусора

Платеж за сбор, транспортировку и утилизацию мусора могут "привязать" к количеству жильцов, а не к площади квартиры, как сейчас. Это предусмотрено законопроектом "Об обращении с коммунальными отходами", который подготовлен ко второму чтению в Госдуме, пишет в понедельник "Российская газета".

Предполагаемые изменения в "деле отходов" вызвали немало споров. В Союзе потребителей РФ, например, считают, что если принять законопроект в нынешнем виде, от экологических "болячек" мы не избавимся. А квартплата может вырасти.

Регистрация брака и смена имени обойдутся дороже

С 1-го января 2015 года за регистрацию брака, его расторжение, смену имени и установление отцовства придется платить больше. Как сообщает "Российская газета", размеры госпошлины на регистрацию актов гражданского состояния увеличиваются в связи с изменениями в Налоговом кодексе РФ. Так, за регистрацию брака придется вместо 200 рублей заплатить 350. Дороже обойдется расторжение семейного союза - если сейчас за это надо отдать государству 400 рублей, то с нового года - уже 650. За регистрацию установления отцовства придется заплатить 350 вместо 200 рублей.

Больше чем в полтора раза подорожает смена имени - с 1000 до 1600 рублей. Больше всего - сразу на одну тысячу рублей (с 1500 до 2500 рублей) - повысится стоимость такой услуги, как проставление апостиля. А если попросту - специального штампа, который легализует тот или иной документ на территории иностранных государств.

Госдума может обязать страховые компании продавать полисы ОСАГО повсеместно

Банковский комитет Госдумы одобрил поправку в закон об ОСАГО, обязывающую страховщика продавать полис в любой точке своего присутствия. Сейчас компании могут ограничиться продажей ОСАГО только в филиалах. Пытаясь снизить продажи в убыточных регионах, компании ограничивают возможность водителей купить страховку, полагают депутаты.

Участники рынка не в восторге от поправки, но утверждают, что могло быть еще хуже: стараниями ЦБ и Минфина отклонено другое, еще более радикальное предложение комитета о возможности заявлять убытки по ОСАГО любому страховщику, пишет "Коммерсантъ".

Рост пенсий хотят привязать к зарплатам

Депутаты предлагают обязать правительство ежегодно индексировать пенсии. И привязать их повышение к росту заработной платы. Законопроект на этот счет внесен в Госдуму, сообщает "Российская газета".

Однако эксперты считают, что в нынешней системе рост зарплат мало отражается на росте пенсионных отчислений и в том числе на размере пенсий. А во-вторых, инициатива нарушает логику новой пенсионной формулы. В Пенсионном фонде России в свою очередь утверждают, что от индексации пенсии и так никто не отказывается, и в следующем году она повысится вполне ощутимо.

Столичные компании могут получить бесплатных наставников для участия в госзакупках

Курс бесплатных практических занятий под названием "Виртуозы госзакупок" запустили Единый центр госзаказа Москвы и Тендерный комитет столицы. Сами организаторы называют свои новые курсы "интенсивным тренингом". Представители малого бизнеса должны всего за месяц изучить самые популярные схемы госзакупок и при этом лично (при поддержке специалистов) пройти через все этапы торгов вплоть до объявления результатов, пишет "Московский комсомолец".