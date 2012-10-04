Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 октября 2012, 18:17

Общество

Власти определили размер надбавок к пенсиям

Фото: ИТАР-ТАСС

В будущем году пенсионеры, проживающие в Москве менее 10 лет, будут получать более 7,1 тысячи рублей в месяц с учетом городской надбавки к пенсии. Такая сумма установлена законопроектом "Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Москве в целях определения региональной социальной доплаты к пенсии", который внес в Мосгордуму мэр города Сергей Собянин.

Таким образом, величина прожиточного минимума останется на уровне 2012 года года – 7137 рублей в месяц, сообщает "Интерфакс". Между тем, в пояснительной записке к законопроекту отмечается, что фактический уровень прожиточного минимума пенсионера в Москве в текущем году составил 6549 рублей.

На 1 августа 2012 года социальную доплату к пенсии до величины прожиточного минимума получали 4015 человек. Ранее стало известно, что не изменится и минимальный уровень пенсии с учетом городских доплат для неработающих пенсионеров, проживающих в столице 10 и более лет. В 2013 году он составит 12 тысяч рублей.

пенсии бюджет надбавки прожиточный минимум

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика