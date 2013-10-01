Советы "пенсионному молчуну": как сберечь накопления

Фото: ИТАР-ТАСС

"Пенсионным молчунам" на три месяца продлили срок выбора негосударственного пенсионного фонда (НПФ). Кроме того, накопительная часть пенсий всех клиентов негосударственных пенсионных фондов "замораживается" на год. Что делать тем, кто не успел задуматься о пенсии, читайте в материале сетевого издания M24.ru.

По сообщению Минфина, в будущем году средства работников, не сделавших выбор в пользу какого-либо негосударственного пенсионного фонда (НПФ) или частной управляющей компании (УК), будут перенаправлены в распределительную систему - это позволит государству сократить дефицит бюджета Пенсионного фонда. Та же судьба ожидает и накопления определившихся с НПФ или УК: в 2014 году накопительная система будет временно "заморожена", а все пенсионные средства россиян распределят.

При этом государство обещает учесть взятые для распределительных целей деньги на индивидуальных пенсионных счетах граждан - в дальнейшем эти данные будут использоваться при расчете страховой части пенсии. "Молчунам" же с накопленными средствами придется попрощаться: "живые" деньги этих работников выплатят нынешним пенсионерам, а суммы выплат учтут лишь в страховой части пенсий.

КАК ФОРМИРУЕТСЯ ПЕНСИЯ Обязательные страховые взносы правообладателей в Пенсионный фонд по закону составляют 22% от годового заработка. Средства страховых взносов работодателей распределяются между двумя частями будущей пенсии: страховой и накопительной. Обязательные страховые взносы правообладателей в Пенсионный фонд по закону составляют 22% от годового заработка. Средства страховых взносов работодателей распределяются между двумя частями будущей пенсии: страховой и накопительной. Страховая часть формируется за счет страховых взносов, поступивших после 1 января 2002 года, а также путем преобразования в расчетный пенсионный капитал пенсионных прав, приобретенных до 2002 года. В состав страховой части входит фиксированный базовый размер - с 1 апреля 2013 года он составляет 3 610 рублей 31 копеек. Накопительная часть трудовой пенсии формируется в обязательном порядке у работающих граждан 1967 года рождения и моложе за счет уплаты работодателем страховых взносов в ПФР и в добровольном порядке - у участников Программы государственного софинансирования пенсии за счет собственных взносов.



Как будет происходить перерасчет пенсии

Чтобы дать уже накопленным средствам шанс на сохранение, накопительную часть пенсии можно перевести в негосударственный пенсионный фонд (НПФ) или частную управляющую компанию (УК). Накопления граждан за 2014 год все равно поступят в распоряжение Внешэкономбанка, уполномоченного управлять пенсионными средствами от лица государства, но выбор в пользу НПФ или УК позволит избежать полного обнуления накопительной части.

Перевести накопительную часть трудовой пенсии в НПФ или УК можно до 1 января 2014 года. Однако, как сообщила газета "Ведомости" со ссылкой на замминистра труда и социальной защиты Андрея Пудова, срок могут продлить до конца 2015 года, соответствующий законопроект подготовил Минтруд. Чтобы доверить средства одному из 127-и российских НПФ, необходимо совершить всего два простых шага: заключить с выбранной компанией договор об обязательном пенсионном страховании, а затем подать соответствующее заявление в Пенсионный фонд РФ.

Заявить о выбранном НПФ гражданин может тремя способами: лично в любой территориальный орган Пенсионного фонда или организацию, заключившую соглашение с Пенсионным фондом о взаимном удостоверении подписей, по почте или с курьером в любой территориальный орган Пенсионного фонда. В последнем случае, впрочем, заявителю придется обеспечить нотариальное установление личности и проверку подлинности своей подписи.

Добавим, что правительство собирается еще раз обсудить пакет решений по пенсионным накоплениям на заседании в четверг, 3 октября.