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Происшествия

04 декабря 2014, 21:21

Двое полицейских и четверо бизнесменов получили срок за педофилию и похищения

педофилия криминал следствие суды приговоры избиения изнасилования

Фото: ТАСС/Юрий Машков

Суд приговорил к тюремному заключению двух бывших полицейских и четырех предпринимателей, которые обвинялись в изнасиловании, похищении и ряде других тяжких преступлениях, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Следствие установило, что в октябре 2012 года коммерческий директор холдинговой компании "Вестгрупп" Кирилл Дроздов-Тихомиров привел в одну из квартир на улице Рогова 10-летнюю девочку, где ее изнасиловал. В ходе обыска места жительства предпринимателя были найдены фото и видеоматериалы порнографического характера, датированные и декабрем 2004 года, с участием еще трех несовершеннолетних девочек.

При этом среди видеозаписей были и те, которые свидетельствовал о причастности Дроздова-Тихомирова к совершению других преступлений совместно с сотрудниками полиции и местными жителями.

Вскоре следствию удалось установить личности потерпевших, а также лиц, принимавших участие в совершении преступлений. Этими участниками стали двое бывших оперуполномоченных одного из московских подразделений полиции Марина Артамонова и Павел Кузнецов, а также генеральный директор компании "Интерстрой" Андрей Михайлишин, менеджер транспортного отдела ООО "Стройкомплекс" Николай Никитин и индивидуальный предприниматель Юрий Щелоков.

Выяснилось, что 9 сентября 2010 году все шестеро фигурантов дела, находясь в офисе ООО "Интерстрой", пригласили в кабинет помощника гендиректора и поочередно избили ее, "принуждая признаться в хищении строительных материалов фирмы, тогда как она этого не совершала".

Кроме того, 16 сентября того же года Дроздов-Тихомиров вместе с Кузнецовым, Михайлишиным, Никитиным и Щелоковым подъехали на автомобиле на один из строительных объектов компании в Москве. Там они насильно посадили в машину рабочего и вывезли на пустырь.

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Мужчины избили строителя, после чего потребовали подписать документы о хищении им этих же строительных материалов.

В зависимости от роли каждого они признаны виновными по статьям "Насильственные действия сексуального характера", "Изнасилование", "Превышение должностных полномочий с применением насилия", "Пособничество в превышении должностных полномочий с применением насилия" и "Похищение".

Дроздов-Тихомиров приговорен к 15 года колонии строгого режима, Кузнецов - к 8 годам, Михайлишин проведет в тюрьме шесть лет, Щелоков - 5,5 лет, Никитин - 3 года. Кроме того, приговором суда Артамоновой назначено наказание в виде 5 лет колонии общего режима.

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