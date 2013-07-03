Следователи ищут сцены насилия в спектакле Кирилла Серебренникова

Кирилл Серебренников. Фото: ИТАР-ТАСС

Художественный руководитель и режиссер Гоголь-центра Кирилл Серебренников дал письменные объяснения следователям, которые выясняют, содержит ли его спектакль "Человек-подушка" сцены насилия и педофилии.

Об этом Серебренников сообщил на своей странице в Facebook. По его словам, проверку инициировала комиссия Госдумы по нравственности.

Спектакль "Человек-подушка" по пьесе Мартина Макдонаха был поставлен на сцене МХТ имени Чехова в 2007 году. В постановке были задействованы юные актеры, которые исполняли роль Мальчика и Девочки. По сюжету, главный герой спектакля — писатель, попавший в тюрьму, - рассказывает зрителям об убийствах детей.

Серебренников отметил, что спектакль был согласован с Олегом Табаковым, Анатолием Смелянским и еще примерно 15-ю работниками театра. При этом, подбирая малолетних актеров, режиссер лично общался с их родителями, объясняя суть постановки.

"В спектакле нет сцен насилия и жестокости. Есть сцены, где дети носят птичек и льют краску, и сцена, где носят большую слезу и деревянные палки. И еще сцена, где девочка оказывается жива, хотя все думали, что она убита маньяком", - подчеркивает Серебренников.

Напомним, это не первый спектакль режиссера, который вызывает вопросы у "полиции нравов". В марте в поле зрения столичных правоохранителей попал спектакль "Отморозки". В основу сценического действия положена повесть Захара Прилепина.

По словам Серебренникова, блюстители закона проверяли, не является ли спектакль безнравственным и не содержит ли призывов к революции. У руководства Гоголь-центра даже затребовали записи "Отморозков".

Ранее возмущение общественности вызвал спектакль "Сон в летнюю ночь" Бенджамина Бриттена и Питера Пирса, которому весной вручили "Золотую Маску" в номинации "Лучшая опера". Режиссера англичанина Кристофера Олдена обвинили в пропаганде педофилии, алкоголизма и наркомании.

В связи с этим в Госдуме предложили запретить пропаганду педофилии в театральных постановках на законодательном уровне. Вице-спикер Госдумы Сергей Железняк призвал московские театры – не предоставлять площадки для "педофилических перформансов", так как аморальное действие со сцены плавно перетекает в реальную жизнь.