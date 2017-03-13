Столичный полицейский со стрельбой задержал нарушителя ПДД

Фото: ТАСС/Евгений Епанчинцев

Полицейский применил табельное оружие, чтобы задержать нарушителя правил дорожного движения на ВАЗ-2115, сообщает Агентство "Москва".

Инцидент произошел в Тверском районе столицы. 21-летний безработный москвич неоднократно нарушил ПДД и не реагировал на требования сотрудников МВД остановиться. Сержант полиции выстрелил три раза вверх и четыре – по колесам машины, в которой был нарушитель.

В результате стрельбы никто не пострадал. Молодого человека задержали и доставили в полицию, он оказался трезв. На нарушителя составили административный протокол.