05 мая 2013, 15:40

Экология

Из-за срыва плотины в Подмосковье затоплено восемь деревень

В Ленинском районе Подмосковья затопило восемь деревень

В Ленинском районе Подмосковья из-за срыва плотины Сухановских прудов затопило восемь деревень.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Московской области, в результате ЧП между деревнями Яковлево и Потапово смыло опору электроэнергии. Без электроэнергии осталось 433 дома и 818 человек.

На место происшествия выехала комиссия по чрезвычайным ситуациям администрации Подольского района.

По данным главка МЧС по Подмосковью, на территории области находится один подтопленный мост, семь подтопленных участков автодорог и 120 подтопленных участков.

