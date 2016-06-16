Более 3 тысяч пассажиров обратились в ЦППК через сервис "Народный контроль"

Фото: m24.ru

Более 3 тысяч обращений пассажиров ЦППК обработано с помощью сервиса "Народный контроль", сообщает пресс-служба компании. Предложения "народных контролеров" встречают поддержку и становятся основой для новых услуг компании.

Услуга "Карта провожающего", позволяющая бесплатно проходить на платформу, чтобы проводить своих родных и близких прямо до электропоезда, была введена по результатам обращения одного из пассажиров. В середине июля ЦППК по просьбам пассажиров в дополнение к популярным абонементам вводит "Велоопцию". Она позволит избежать ежедневной покупки разовых билетов на провоз велосипедов.

Сервис "Народный контроль" для оперативной обратной связи с пассажирами был введен в декабре 2014 года. За это время получено и обработано 3294 обращения от 2473 пользователей. Написать свои пожелания по ремонту пассажирской инфраструктуры, назначению дополнительных остановок, установке билетных автоматов и многим другим вопросам можно на сайте сервиса, а также с помощью мобильного приложения "Народный контроль" для устройств на iOS, Android и Windows.

В среднем в месяц порядка половины поступающих вопросов решаются оперативно – до недели, для ответа на остальные требуется время для проверки поступившей информации и принятия соответствующих мер.