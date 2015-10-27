Без бумажки: что делать, если ваш паспорт недействителен

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Без бумажки – ты букашка. Документы можно потерять,и еще они могут стать недействительными. Так, несколько недель назад из-за технической ошибки в базе данных ФМС Москвы большое количество паспортов горожан перестали быть действительными. Узнать об этом можно случайно, но можно и проверить, не выходя из дома. Как это сделать и куда обращаться, если документ нигде не принимают – читайте в материале m24.ru.

Мы редко задумываемся о том, зачем нужны документы, до тех пор, пока из-за их отсутствия не можем сесть на поезд, улететь за границу в отпуск или получить денежный перевод.

"Пошла я на днях в банк, чтобы оформить карту. Документы приняли, говорят, приходите через три дня. И вот в назначенный день мне сообщают: "Ой... карту мы вам не отдадим, потому что ваш паспорт на территории РФ больше недействителен. Три дня назад был действителен, а сейчас уже нет, извините", - пишет на своей странице в Facebook Алеся Казанцева.

Ситуация неприятная, но не критичная, ведь недействительный паспорт - дело поправимое. Порой с просроченными или недействующими документами ходят сами сотрудники Федеральной миграционной службы, в чьи обязанности и входит выдача новых документов.

Как оформить паспорт, СНИЛС, ИНН и ОМС

Как узнать действителен паспорт или нет

Может показаться, что это крайне трудоемкая процедура, которая потребует посещения различных инстанций: паспортного стола, ФМС и центра "Мои документы". Но это не так, узнать действителен паспорт или нет, можно прямо на сайте миграционной службы.

Для этого достаточно ввести серию и номер паспорта. После этого система обработает запрос и выдаст свое заключение.

В моем случае оно выглядело так: "По Вашему запросу о действительности паспорта РФ 4*** № ****** получен ответ о том, что данный паспорт "Среди недействительных не значится".

Не стоит и забывать, что паспорт в обязательном порядке нужно обменивать по достижению 20 и 45 лет. Уложиться нужно в месяц, в противном случае придется заплатить штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей.

База данных о недействительных паспортах была запущена летом прошлого года. Она обновляется в ежедневном режиме.

Все сведения размещаются в формате открытых данных и находятся в свободном доступе.

Подобный формат дает возможность обрабатывать данные автоматически и сильно упростит жизнь банкам, которые обязаны проверять сведения о клиентах, совершающих крупные валютно-обменные и кредитные операции.

Как получить напоминание о просроченных документах

Что делать, если паспорт недействителен

Прежде всего, необходимо разобраться, что означает "недействительный паспорт". Какие ситуации приводят к этому? Их множество, и в каждом случае они индивидуальны. Например, гражданин не получил в срок новый паспорт, или в документ закралась досадная ошибка.

Так или иначе, у всех таких случаев есть много общего. Их объединяет положение, в котором оказываются граждане, и эту ситуацию никак нельзя назвать приятной.

Однако существует достаточно простая процедура, позволяющая в течение недели получить новый паспорт взамен недействительного. Для этого необходимо зайти на сайт ФМС и заполнить специальную форму заявления.

После этого придет ответ от миграционной службы и человеку останется только посетить отделение ФМС и забрать готовый документ.

Заявление можно написать и лично: в отделении миграционной службы по месту регистрации. Однако это займет гораздо больше времени, как правило, бумажные обращения рассматриваются около месяца.

Могут ли отказать в обмене паспорта

По статистике, а она, как известно, знает все, в России насчитывается около 70 тысяч человек с недействительными паспортами. Не так уж и много, но и совсем не мало.

Гораздо хуже то, что в некоторых случаях миграционные органы власти отказывают в обмене паспорта. Почему?

Первая из причин может быть следующей: какое-то время назад было принято решение о предоставлении человеку российского гражданства. Соответственно, ему выдали паспорт. Однако затем выяснилось, что решение приняли на основании ложных или недостоверных сведений, в результате гражданство было аннулировано. В этом случае человеку необходимо обратиться с заявлением в суд и доказать, что он не предоставлял ложных сведений о себе.

Вторая причина еще более необычна: человек никогда не был гражданином России, а паспорт у него был. В нашей стране есть некоторые категории людей, которые имеют паспорт, но не являются гражданами страны. В этом случае следует подать документы для получения вида на жительство.

Отметим, что если вы повредили паспорт (в нем отсутствуют некоторые страницы, он порван и т.д.) и таким образом сделали его недействительным, при обмене его на новый документ вам могут выписать штраф в размере от 100 до 300 рублей.