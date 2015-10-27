Рой Джонс прилетел в Москву за российским паспортом

"Утро": Легендарный боксер Рой Джонс-младший может получить паспорт РФ

Боксер Рой Джонс-младший, недавно получивший гражданство РФ, вечером 26 октября прилетел в Москву, чтобы получить российский паспорт, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Официальная церемония вручения документа состоится в среду, 28 октября.

В аэропорту Шереметьево спортсмена встречала делегация во главе с лидером мотоклуба "Ночные волки" Александром Залдостановым. Байкеры встретили Джонса-младшего скандированием фразы "Рой, добро пожаловать домой" и передали ему российский флаг.

Напомним, американский боксер Рой Джонс-младший получил российский паспорт в конце сентября.

20 августа Джонс подписал в Ялте прошение о предоставлении ему гражданства. До этого боксер сказал, что собирается связать свою жизнь с деятельностью в России.

После боксера российский паспорт попросил американский боец Джефф Монсон. Спортсмен, который является чемпионом мира по бразильскому джиу-джитсу, заявил, что уже начал учить русский язык. В планах у бойца – открыть в нашей стране школы по смешанным единоборствам.