Парламент Японии разрешил императору передать трон наследнику

Впервые за 200 лет верхняя палата парламента Японии приняла закон, который позволяет императору передать власть наследнику, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на Reuters. Престол в скором времени займет наследный принц Нарухито.

Планируется, что наследный принц возглавит страну уже в 2018 году. Пока у трона находится 83- летний Акихито.

Ранее сообщалось, что император Японии перенес операцию на сердце. Врачи констатировали у него множество болезней, среди которых рак предстательной железы. В 2018 году Акихито будет праздновать 30-летний юбилей своего правления.