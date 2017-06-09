Форма поиска по сайту

09 июня 2017, 07:04

Политика

Парламент Японии разрешил императору передать трон наследнику

Фото: ТАСС/Actionpress

Впервые за 200 лет верхняя палата парламента Японии приняла закон, который позволяет императору передать власть наследнику, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на Reuters. Престол в скором времени займет наследный принц Нарухито.

Планируется, что наследный принц возглавит страну уже в 2018 году. Пока у трона находится 83- летний Акихито.

Ранее сообщалось, что император Японии перенес операцию на сердце. Врачи констатировали у него множество болезней, среди которых рак предстательной железы. В 2018 году Акихито будет праздновать 30-летний юбилей своего правления.

