В Москве появятся плоскостные парковки на 11 тысяч машино-мест

Фото: M24.ru

В Москве появится 103 плоскостные парковки на 11 тысяч машино-мест. Больше всего парковочных площадей организуют в центре столице: там обустроят 36 парковок для 2,8 тысячи автомобилей. На стоянках оборудуют терминалы для оплаты банковскими картами, RFID-сканеры, заездные "карманы", установят "лежачих полицейских". В районе МКАД и промзон организуют 17 парковок для грузовиков на 708 мест. Как сообщил M24.ru источник в ГУП "МосгортрансНИИпроект", на организацию всех парковок планируется потратить более 115 млн рублей. Проектные работы завершат к ноябрю.

В ЦАО будет 36 плоскостных парковок на 2,8 тысячи машино-мест, в том числе вдоль Краснопресненской набережной, на Новом Арбате, у парка "Музеон", на площади Революции. В ЮВАО организуют 2755 машино-мест, в СВАО – 1220, в ВАО – 1163. В Западном округе обустроят почти 900 машино-мест, в Южном – чуть более 500. На Юго-Западе появится 266 паркомест, на Северо-Западе – 194, на Севере Москвы – 126.

Кроме того, в столице появится 17 парковок для большегрузного транспорта на 708 машино-мест. Они разместятся рядом со МКАД и в промзонах - например, в промзоне "Малино" в Зеленограде и "Чагино" в районе Капотни.

Источник в ГУП "МосгортрансНИИпроект" сказал M24.ru, что проектирование парковок должно завершиться к ноябрю. На проектные работы могут потратить более 115 млн рублей.

В ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" не предоставили оперативную информацию. Ранее в АМПП сообщали, что сами парковки появятся в Москве до конца года.

Большинство парковок для легковых машин будут автоматизированными: там установят шлагбаумы, въездные и выездные стойки, терминалы для оплаты банковскими картами, информационные щиты о правилах пользования стоянками и табло, которые будут сообщать о наличии свободных мест. На выездных стойках появятся считыватели RFID-меток на расстоянии до 10 метров и устройства для приема парковочных карт. Два автомобиля не смогут проехать друг за другом, заплатив один раз. Одна машина не сможет дважды заехать на стоянку. На многих парковках оборудуют туалеты.

При необходимости на стоянках установят парковочные столбики, "лежачих полицейских", обустроят заездные "карманы" и островки безопасности. "Вид, конструкция и цветовая гамма ограждений должны вписываться в существующий архитектурный ландшафт городского пространства", – пояснили в "МосгортрансНИИпроекте".

Эксперт организации "Город и транспорт" Александр Морозов полагает, что 11 тысяч дополнительных машино-мест могут исправить ситуацию с нехваткой парковок в городе, если их организовать в наиболее проблемных местах. "Дефицит парковок наблюдается там, где сохранилась старая улично-дорожная сеть и старая застройка. В идеале каждому автомобилисту нужно предоставить машино-место возле дома, места работы и торгового центра", – отметил Морозов.

Завкафедрой транспортной телематики МАДИ Владимир Власов напомнил, что в Москве зарегистрировано 4,5 миллиона автомобилей. Еще миллион машин ежедневно находится в столице – это автомобили жителей других регионов, которые приезжают на работу в Москву. Поэтому 11 тысяч машино-мест вряд ли радикально решат проблему.



Эксперт пояснил, что оснащение выездных стоек RFID-метками будет актуальным только после того, как радиометки появятся на номерных знаках автомобилистов. "RFID-метка может заменить видеофиксацию. При плохих погодных условиях камеры считывают до 70 процентов номерных знаков, RFID-метка сможет прочитать до 100 процентов. Это позволит лучше организовать систему оплаты. Однако эти радиометки на большинстве автомобилей пока не установлены", - отметил он.

О том, что осенью будет спроектировано более 100 платных парковок, столичные власти объявили в начале года. Изначально планировалось, что будет организовано 117 стоянок для легковых автомобилей и 14 для грузовиков в промзонах и в районе МКАД. К концу 2016 года общее число парковочных мест в Москве вырастет вдвое и достигнет 1,6 млн. По итогам 2014 года бюджет Москвы должен пополниться на 4,2 млрд рублей за счет платных парковочных услуг. Доход от плоскостных стоянок составит 1 млрд рублей.

Наталья Савельева