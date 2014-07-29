Прогрессивный тариф разгрузил парковку в районе "Москвы-Сити" на 35%

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За два месяца действия платной парковки в районе ММДЦ "Москва-Сити" загруженность парковочных мест снизилась на 35 процентов, сообщили M24.ru в пресс-службе ГКУ "Администратор московского парковочного пространства". В "Сити" действует прогрессивный тариф: стоимость парковки увеличивается с третьего часа. В других районах вводить его пока не планируется. С 1 августа в зону платной парковки войдут 153 улицы между Садовым и Третьим транспортным кольцом. Тем временем в АМПП подвели промежуточные итоги работы платных парковок: за полтора года они пополнили бюджет Москвы почти на миллиард рублей.

Парковка возле делового центра "Москва-Сити" стала платной 2 июня. "По итогам первых месяцев работы общая загруженность парковочной зоны в "Москве-Сити" в дневное время суток составила от 65 процентов до 80 процентов. Раньше она составляла 100 процентов. Теперь даже в часы пик автовладельцы без труда могут найти свободное парковочное место. Скорость движения в целом увеличилась на 12 процентов. Чтобы автомобилисты не блокировали машинами соседние улицы, мы ввели платные парковки не только на территории самого делового центра, но и на 14 прилегающих улицах. Это позволило предотвратить скопление автомашин на данных территориях", – рассказали M24.ru в пресс-службе АМПП.

Отметим, что в "Сити" действует прогрессивный тариф на парковку. Первые 120 минут стоимость стоянки составляет 80 рублей в час, начиная со 121-й минуты - 130 рублей. Однако вводить его в других районах пока не планируется. "Так как „Москва-Сити“ – главный деловой центр столицы, то было принято решение ввести здесь прогрессивный тариф. Благодаря этому оборачиваемость одного машино-места в зоне парковки у ММДЦ увеличилась в несколько раз. В других зонах такой тариф вводить пока не планируется", – пояснили в пресс-службе.

Напомним, что с 1 августа платная парковка появится на 153 улицах между Садовым и Третьим транспортным кольцом. Первую неделю там будут работать 500 консультантов, которые расскажут автомобилистам, как правильно пользоваться услугами паркинга.

В преддверии расширения зоны платной парковки в АМПП подвели промежуточные итоги работы проекта. Выяснилось, что за 1,5 года существования городских платных парковок в Москве бюджет столицы пополнился почти на миллиард рублей. "С момента введения платных парковок, с 1 ноября 2012 года по 30 июня 2014 года, было получено 939 миллионов 823 тысячи рублей", – пояснили в пресс-службе. С июня около трети средств, собранных с платной парковки, решено направлять на развитие транспортной инфраструктуры. Ранее парковочные сборы шли на благоустройство дворовых территорий и капитальный ремонт многоквартирных домов.

Председатель московского областного отделения Комитета по защите прав автомобилистов Алексей Дозоров считает, что загруженность парковки в районе "Москвы-Сити" снизилась за счет того, что от поездок на автомобиле стали отказываться не только разовые посетители, но и сотрудники.

"Не каждый работник компании, арендующей офис в „Москве-Сити“, сможет позволить себе платить за девятичасовой рабочий день около 1000 рублей", – отметил он.

По его словам, платная парковка выгодна ОАО "Москва-Сити" тем, что автомобилистам придется арендовать парковочные места внутри небоскребов, поскольку это обойдется им дешевле.

Зампредседателя Московского городского союза автомобилистов Максим Воротилкин опасается, что парковка около "Москвы-Сити" разгрузилась временно. "Пока не все башни построены, город снизил загруженность парковок, но через несколько лет, когда заработают офисы в строящихся зданиях, мест снова будет не хватать. Поэтому надо строить больше автоматизированных паркингов на территории делового центра", – заключил он.

Марина Курганская