В Подмосковье создадут автотуристический кластер с кемпингом

В Подмосковье может появиться автотуристический кластер с кемпингом и кинотеатром. Об этом М24.ru рассказал президент Ассоциации компаний придорожного сервиса и туризма Денис Арсентьев. Кластер для туристов, путешествующих на автомобилях, расположится на 90-м км трассы М-4 "Дон", в Каширском районе, площадь участка составит около 5 га, а стоимость строительства комплекса - как минимум, $15 млн.

"У нас есть идея строительства многофункционального центра придорожного сервиса, он может расположится справа от дороги по направлению в Москву, не доезжая до ЦКАД", - сказал Арсентьев. Инвесторами планируют выступить компании - члены Ассоциации, они сейчас ведут переговоры о выкупе земли, находящейся в муниципальной собственности. Через три месяца предпроект комплекса планируется представить подмосковным властям.

Объект будет состоять из двух частей: автотуристического кластера и придорожного сервисного центра для грузовиков. Согласно проекту, в кластере должны разместиться заправка, кафе, парковка, кемпинг для ночевки, кино и развлекательная инфраструктура для детей. "Мы рассчитываем, что основной целевой аудиторией кластера будут семьи с детьми, путешествующие на автомобиле", - пояснил Арсентьев.

Придорожный центр для грузовиков будет включать в себя парковку для большегрузов, станцию техобслуживания, заправку и кафе. Стоимость строительства всего комплекса составит минимум $15 млн, отметил Арсентьев.

В пресс-службе министерстве инвестиций и инноваций Московской области М24.ru сказали, что строительство автокластера с ведомством пока не обсуждалось. Напомним, в 2012 году подмосковные власти обещали организовать в области 20-40 площадок для кемпинга вдоль наиболее оживленных трасс, чтобы автомобилисты смогли отдохнуть, перекусить, переночевать и развести костер. Правительство Подмосковья решило развивать культурно-познавательный туризм и строить соответствующую инфраструктуру: гостиничные комплексы, отели и кемпинги. Однако реализация программы так и не была начата.

Председатель совета директоров консалтинговой компании RRG Денис Колокольников считает идею строительства кемпингов для легковых автомобилей в Московской области позитивной. "Однако сложно сказать, как все функции будут реализованы одновременно. Стоянка для легковых автомобилей и детская площадка не соотносится со стоянкой для грузовиков и мотель для дальнобойщиков. Но кемпинг для легковых автомобилей - хороший проект, сейчас автомобилистам очень не хватает придорожной инфраструктуры. Такие кемпинги, теоретически, можно делать каждые 100 км трассы", - сказал Колокольников.

По его словам, в Подмосковье не хватает так называемого "автогриля" - комплекса из ресторанов и мест отдыха у дорог. "Кемпинг можно было соединить с заправкой, фаст-фудом, рестораном более качественного питания и просто детской площадкой со столиками, где туристы могли бы поесть свою собственную еду и отдохнуть. Что касается кинотеатра, идеально, если бы он был сделан под открытым небом, чтобы туристы могли смотреть кино из автомобилей", - сказал Колокольников.

Напомним, Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) недавно разработало концепцию развития объектов дорожного сервиса (ОДС). Концепция предполагает, что Росавтодор сможет заказывать проектирование и строительство ОДС, получит полномочия по резервированию, изъятию и реализации земельных участков под придорожные центры. Планируется создать "единое окно" по взаимодействию с инвесторами, разработать стандарты размещения и типов ОДС. "К 1 апреля мы планируем представить в Министерство транспорта России конкретные предложения по "дорожной карте" реализации концепции", - сообщил начальник управления земельно-имущественных отношений Росавтодора Юрий Лахин. К разработке стандартов присоединится и ГК "Автодор" - компания, управляющая трассой М-4 "Дон". На всей магистрали - от Москвы до Краснодара - планируется построить порядка 25 зон придорожного сервиса.

Что касается Московской области, уже известно, что на 89 км Новорижского шоссе планируют построить придорожный многофункциональный центр для дальнобойщиков. Он будет "зеркальным", то есть объекты разместят по обе стороны дороги. В проекте предусматривается стоянка на 40 грузовиков, многотопливная заправка, техобслуживание, мотель, супермаркет и два кафе, один из которых будет предлагать фастфуд. "Возможно, там появится и аптека. Инвесторы выкупили землю, сейчас ведутся переговоры ", - отметил Денис Арсентьев.

Кроме того, заместитель гендиректора ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" по капитальному строительству и развитию Оксана Круглова сказала M24.ru, что компания планирует создать на базе автозаправок два многофункциональных центра придорожного сервиса на трассе М-2 "Крым". "Один будет расположен на 82 км Симферопольского шоссе, другой – немного ближе к Москве. Помимо автозаправок, там будет кафе и универсальный магазин. Минимальная площадь одного объекта – 2 га. Центры могут появиться через 2 года", - пояснила Круглова.

По словам руководителя портала Realty.dmir.ru Михаила Васильева, сроки возврата инвестиций в объекты придорожного сервиса, в том числе, для туристов, определить сложно. "Что касается трассы М-4 "Дон", инвесторы могут рассчитывать на загруженность трассы в целом, а также на прибыль от заправки и кафе, но стабильно высокого уровня внутреннего туризма пока в России нет", - сказал Васильев.

Напомним, в Московской области сегодня действует 127 автостоянок для фур на 4 тысячи машино-мест, в 2013 году было построено 7 из них. На этих стоянках реализованы некоторые элементы полноценных зон придорожного сервиса - в основном, там есть туалеты, мастерские и фаст-фуд.

София Сарджвеладзе, Марина Курганская