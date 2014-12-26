Власти не станут вводить новые тарифы на парковку в первом полугодии 2015 года

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Введение новых тарифов на платную парковку пока не планируется, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Пока мы будем работать над зоной, введенной с 25 декабря, будем получать информацию, статистику, анализировать и вырабатывать подходы. Сейчас решений, связанных с расширением зоны платной парковки и введением новых тарифов не планируется", - передает слова Ликсутова Агентство "Москва".

Напомним, 25 декабря в Москве ввели новую зону платной парковки. Она охватывает улицы между Садовым и Третьим транспортным кольцами, а также некоторые дороги за пределами ТТК. Всего в список вошли 479 улиц. Стоит парковка 40 рублей в час.



Сергей Собянин считает, что расширение зоны платной парковки в дальнейшем будет возможно, но оно будет точечным и проводиться по инициативе горожан. "Необходимо взвешивать эти решения с точки зрения экономической и социальной нагрузки. И в первую очередь это должна быть инициатива самих горожан, местных депутатов", - заявил мэр.

По его словам, после введения платных парковок скорость движения в среднем увеличилась на пять процентов, а в центре - повысилась на 14 процентов.

Жителям новой зоны платной парковки нужно получать резидентные разрешения. Оформить их можно в любом МФЦ города, однако для удобства горожан был составлен список многофункциональных центров госуслуг, которые находятся в новой зоне платной парковки.

Для получения разрешения необходимо иметь прописку в доме, расположенном в зоне платной парковки, или снимать там жилье по договору социального или служебного найма. Кроме того, владелец машины не должен иметь непогашенных штрафов за нарушение ПДД.

Резидентное парковочное разрешение действует в течение года с момента выдачи. Его владельцы могут бесплатно оставлять машину в зоне платной парковки ночью, с 20:00 до 8:00. Для круглосуточной льготной парковки водители должны вносить годовую резидентную плату в размере 3000 рублей. Резидентное разрешение можно использовать в пределах того района Москвы, где живет его владелец.