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Город

26 января 2015, 10:54

Три улицы в Хамовниках стали односторонними

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Фото: ТАСС / Сергей Бобылев

На трех улицах в районе Хамовники введено одностороннее движение. Речь идет о Нащокинском, Барыковском и Сеченовском переулках, сообщили в ГКУ "ЦОДД".

Одностороннее движение в Нащокинском переулке – от Гагаринского переулка до переулка Сивцев Вражек; в Барыковском переулке - от улицы Остоженка до улицы Пречистенка; в Сеченовском переулке - от улицы Пречистенка до улицы Остоженка.


Введение одностороннего движения на данных участках позволит организовать дополнительные парковочные места. Часто ширина проезжей части не позволяет организовать достаточное количество парковочных мест при двустороннем движении.

Введение одностороннего движения на улицах в центре Москвы

"Будет организовано порядка 114 парковочных слотов, 13 из которых будут отведены для парковки для инвалидов. Ранее было предусмотрено лишь 28 парковочных слотов. Таким образом, число парковочных мест будет значительно увеличено, также повысится пропускная способность улиц", - подчеркнули в ЦОДД.

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Добавим, что одностороннее движение вводится только на участках улиц Москвы с высокой связностью улично-дорожной сети.
Ранее сообщалось, что ЦОДД изменит схему движения на 18 улицах в пределах Садового кольца в 2015 году.

Односторонними могут стать Языковский, Пуговишникий, Сивяков, Лаврский переулки, а также дублер Фрунзенской набережной между Крымским проездом до улицы Тимура Фрунзе.

В декабре 2014 года 55 улиц между Садовым кольцом и ТТК стали односторонними. Это небольшие переулки и проезды, соединяющие более крупные улицы. Например, Большой Дровяной переулок от Земляного Вала до Николоямской улицы или 5-й Рощинский проезд от Серпуховского Вала до 3-й Рощинской улицы.

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