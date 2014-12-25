В столице нужно ввести знак "Парковка только для жителей" - Ликсутов

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Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил о необходимости разработать дорожный знак, обозначающий, что парковаться около дома разрешено только местным жителям, пишет МИА "Россия сегодня".

"Необходимо ввести специальный дорожный знак "Парковка только для жителей". Я считаю, что это крайне важная вещь в условиях дефицита парковочных мест", - сказал Лискутов на круглом столе ОНФ в четверг, добавив, что по итогам встречи направит мэру города эту инициативу.

В ходе заседания Ликсутов отметил, что говорить о дальнейшем расширении зоны платной парковки в Москве пока рано. Нужен подробный анализ изменений, которые произошли с парковочным пространством города в последнее время, считает заммэра.

"Никаких конкретных решений по поводу расширения зоны платной парковки в Москве пока не принималось", - подчеркнул Ликсутов.

Напомним, 25 декабря в Москве ввели новую зону платной парковки. Она охватывает улицы между Садовым и Третьим транспортным кольцами, а также некоторые дороги за пределами ТТК. Всего в список вошли 479 улиц. Стоит парковка 40 рублей в час.



Парковка на улицах в центре столицы стала платной с 1 ноября 2012 года. С 1 июня 2013 платную зону расширили на все Бульварное кольцо, а в декабре распространили на районы Якиманка и Замоскворечье, а также на другие участки между Бульварным и Садовым кольцами. Со 2 июня 2014 года автовладельцы платят за парковку возле делового центра "Москва-Сити".

Стоимость парковки зависит от зоны: оставить машину на час в пределах Бульварного кольца можно за 80 рублей, а между Бульварным и Садовым кольцом - за 60 рублей. Тариф в новой платной зоне за Садовым кольцом составляет 40 рублей в час или 8 тысяч рублей за месячный абонемент. Жители домов на территории платной парковочной зоны могут приобрести по льготной цене 3000 рублей годовой абонемент на круглосуточную парковку.

Оплатить стоянку можно несколькими способами: для оплаты с помощью SMS надо отправить сообщение на короткий номер 7757 с текстом: номер парковки*номер автомобиля*количество часов. При этом можно использовать только кириллицу, латинский алфавит система не распознает.

Кроме того, можно воспользоваться паркоматами. Они принимают банковские и скретч-карты номиналом 500 и 1000 рублей, которые можно купить в салонах связи, киосках "Роспечати" и отделениях "Почты России". Также оплатить парковку можно наличными через терминал QIWI и с помощью электронного кошелька VisaQiwiWallet. Но самый популярный у москвичей способ - мобильное приложение "Парковки Москвы".