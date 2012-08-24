Количество парковок в САО увеличится почти на 20 тысяч

ИТАР-ТАСС

Власти САО планируют до конца 2012 года создать 19 433 новых парковки, сообщается на сайте Северного административного округа.

Запланировано строительство 22 объектов общей вместимостью 8,1 тысяч машино-мест, в том числе по программе "Народный гараж" – девять парковок на две тысячи машин.

В настоящий момент в эксплуатацию введены 23 новых парковки. На семи объектах идут строительно-монтажные работы. Строительство парковочных мест в районе Бескудниково начнется после оформления разрешения на проведение работ.

В стадии завершения находится отдельно стоящий инвестиционный объект на 650 машин на Ленинградском проспекте, 37 А.

Кроме того, в эксплуатацию будут введены шесть парковок в жилых домах. Общая вместимость стоянок - 1820 мест. По программе комплексного благоустройства дворов оборудуют еще десять тысяч парковочных мест. В торговых, гостиничных и административных зданиях также создадут шесть стоянок для автомобилей.

Около 500 мест появится на пяти парковках под эстакадами САО. Одну парковку построят у станции метро "Войковская".

В рамках реконструкции вылетных магистралей 11 стоянок на 184 машино-места появится на Ленинградском шоссе. Еще 500 мест – у торгового центра "Метро". На Дмитровском шоссе для водителей оборудуют шесть парковочных зон на 300 авто.