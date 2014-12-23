Парковка по праздникам и воскресеньям останется бесплатной

В 2015 году парковка в центре города по выходным и праздникам останется бесплатной, заявил Сергей Собянин на заседании столичного правительства во вторник. Документ о продлении пилотного проекта на год был внесен на рассмотрение мэра в декабре.

Припарковать машину в 2015 году в центре города можно будет бесплатно в выходные и праздничные дни, а также c 1 по 10 января, 9 марта, 2,4 и 11 мая и 13 июня.

Ранее заммэра по транспорту Максим Ликсутов рассказал M24.ru , что парковаться бесплатно по воскресеньям и праздникам смогут все - и водители, чьи авто зарегистрированы в столице, и приезжие из других регионов. Однако, по словам заммэра, могут измениться условия предоставления льготы.

Для того чтобы парковаться бесплатно, водителям, скорее всего, нужно будет пройти простую процедуру регистрации. Окончательное решение по этому поводу еще не принято, но, возможно, автомобилисту нужно будет оставить некоторые сведения о себе. Эта информация в дальнейшем позволит информировать его о событиях в транспортной отрасли.

Пока же действуют нынешние условия бесплатной стоянки - без регистрации. Скачивать приложение "Парковки Москвы" и создавать личный счет для оплаты стоянки также не нужно.





Эксперимент по введению бесплатной парковки в центре Москвы по воскресеньям и выходным праздничным дням был введен 1 мая 2014 года. "По итогам проведенных исследований было установлено, что бесплатная парковка по воскресным и праздничным дням все же оказывает влияние на трафик, однако москвичи уже привыкли, и поэтому мы решение менять не будем", - отметил Ликсутов.

Первые платные парковки появились в Москве в конце 2012 года. С 1 июня 2013 платную зону расширили на все Бульварное кольцо, а в декабре распространили на районы Якиманка и Замоскворечье, а также на другие участки между Бульварным и Садовым кольцами. Со 2 июня 2014 года автовладельцы платят за парковку возле делового центра "Москва-Сити". С 1 августа 2014 года введена платная парковка в районах Хамовники, Арбат, Пресненский, Тверской и Дорогомилово.

В пределах Бульварного кольца цена парковки составляет 80 рублей в час, между Бульварным и Садовым кольцом – 60 рублей, в зоне от Садового кольца до ТТК - 40 рублей в час. Жители платных районов могут получить резидентское разрешение на парковку за 3 тысячи рублей в год. Для гостей района есть возможность купить годовые и месячные абонементы. Месячный внутри Бульварного кольца стоит 16 тысяч рублей, внутри Садового - 12 тысяч, за Садовым - 8 тысяч.

С 25 декабря заработает новая зона платной парковки. В нее войдет 405 улиц между Садовым и Третьим транспортным кольцом, а также часть улиц, примыкающих к ТТК с внешней стороны. Парковка на них будет также стоить 40 рулей за час.