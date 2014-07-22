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22 июля 2014, 18:19

Выбран поставщик 15 автомобилей-эвакуаторов

парковки бизнес эвакуаторы конкурс поставка экономика и предпринимательство имущественно-земельные отношения

Фото: ИТАР-ТАСС

Победителем электронного аукциона на поставку для Москвы пятнадцати автомобилей-эвакуаторов стала компания "В-Кран", сообщает пресс-служба департамента по конкурентной политике.

В конкурсе участвовали три компании, однако именно "В-Кран" предложила снижение цены закупки на 3,5 процента.

Всего на закупку эвакуаторов из бюджета выделят 79,5 млн рублей. По условиям аукциона, машины должны быть произведены в 2014 году. 13 автомобилей будут иметь грузоподъемность до 10 тонн, остальные два – до 5 тонн.

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Все эвакуаторы оборудуют навигацией и терминалом с картами города Москва и области. Поставить машины компания обязуется до конца 2014 года.

Ранее издание M24.ru сообщало, что в 2015 году правительство Москвы планирует увеличить количество эвакуаторов на московских дорогах до 440 штук. Сейчас на столичных дорогах работает 305 эвакуаторов, 155 из них правительство Москвы взяло в лизинг, остальные принадлежат компаниям, выигравшим тендер.

"В-Кран"

Компания "В-Кран" занимается производством и продажей спецтехники, строительной и коммунальной техники, а также лесозаготовительного оборудования. Компания основана в 1998 году и в настоящее время является одним из крупнейших поставщиков импортной спецтехники и лесозаготовительного оборудования на российский рынок.

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