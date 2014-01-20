В Москве начали работать первые мобильные автомойки

В Москве появились мобильные автомойки

В Москве начали работать мобильные автомойки: бригады мойщиков приезжают к клиентам на парковки возле бизнес-центров, жилых домов, торговых центров и специальными экологически безопасными средствами моют их автомобили. Сейчас в городе работают более 30 пунктов обслуживания. Об этом в эфире радио "Москва FM" рассказал соучредитель компании Fast and shine Олег Герасимов.

Ни вода, ни отдельное помещение для мобильной мойки не требуется, помыть машину можно на любой территории при помощи спецсредств. Стоимость обслуживания не превышает сумму, потраченную на обычной автомойке.

"На стационарных объектах, которые входят в зону обслуживания мобильных бригад, стоимость такая же, как на обычной автомойке. При выезде на новый объект, не входящий в зону обслуживания, цена повышается на 300 рублей", - пояснил Герасимов.

Отметим, что в 2014 году Москомархитектура разработает схему размещения мобильных автомоек. Они удобнее стационарных, потому что занимают меньше площади и их легко переместить в другое место в случае необходимости.

Тендер на разработку схемы размещения мобильных моек Москомархитектура планирует объявить в 2014 году. Стартовая цена составит 152 миллионов рублей.