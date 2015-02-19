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19 февраля, 15:10

Зону платной парковки в Таганском районе могут расширить по просьбе жителей

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Фото: M24.ru

Зону платной парковки в Таганском районе могут расширить по просьбе москвичей. Сами власти при этом не планировали расширять эту зону, сообщил председатель комиссии по общественной безопасности Общественной палаты России Антон Цветков.

С такой просьбой к властям обратились, в частности, жители улицы Малые Каменщики

По словам Цветкова, москвичи обеспокоены тем что, работники офисов, находящихся в зоне платной парковки, ставят свои автомобили на их территории. В то же время жители улицы не могут свободно оставлять машины на всей территории Таганского района, потому что у них нет резидентных разрешений.

Ранее жители Саринского проезда в Таганском районе попросили включить улицу в зону платной парковки. Об этом рассказал руководитель ГКУ "Администратор Московского парковочного пространства" Александр Гривняк.

По его словам, люди понимают, что зона платной парковки дает им возможность припарковаться около дома и по всему району. "Есть запрос от жителей Саринского проезда. Жители оценили удобство от этих мер", – сказал Гривняк.

Зона платной парковки в Москве выйдет за пределы ТТК

Сейчас парковку можно вводить точечно по переулкам. Просьбы местных жителей рассматриваются и, если это необходимо, вводится платная стоянка. С 19 января по просьбе москвичей стала платной парковка в Новоспасском переулке в Таганском районе.

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После включения переулка в зону платной парковки его жителям будут доступны все льготы по оплате. Резиденты имеют право оставлять свой автомобиль бесплатно с 20.00 до 08.00. Тариф будет фиксированным – 40 рублей в час. Такой тариф установлен в рамках Третьего транспортного кольца. Парковка внутри Бульварного кольца стоит 80 рублей в час, внутри Садового – 60 рублей в час.

В 2014 году зона платной парковки расширялась трижды. 1 июня были введены платные парковки в районе делового центра "Москва-Сити", 1 августа зона платной парковки была организована на 153 улицах в пределах ТТК. 25 декабря ввели новую зону, которая охватывает улицы между Садовым и ТТК, а также некоторые дороги за пределами ТТК. Всего в список вошли 479 улиц.

Первые платные парковки появились в Москве в конце 2012 года. С 1 июня 2013 платную зону расширили на все Бульварное кольцо, а в декабре распространили на районы Якиманка и Замоскворечье, а также на другие участки между Бульварным и Садовым кольцами.

Со 2 июня 2014 года автовладельцы платят за парковку возле делового центра "Москва-Сити". С 1 августа 2014 года введена платная парковка в районах Хамовники, Арбат, Пресненский, Тверской и Дорогомилово.

Сюжет: Платные парковки в Москве

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