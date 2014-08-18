ТПУ "Хорошевская" займет площадь более 16 гектаров

Фото: invest.mos.ru

Градостроительно-земельная комиссия одобрила проект транспортно-пересадочного узла "Хорошевская" ("Полежаевская") в САО. Его площадь составит более 16 гектаров, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Так, общая площадь новых объектов, которые появятся в границах ТПУ, составит около 124 тысяч кв. м, а сам пересадочный комплекс с парковкой займет 42 322 кв. м. В рамках коммерческой застройки там возведут административные здания с физкультурно-оздоровительным комплексом и подземной парковкой. Кроме того, у ТПУ построят торговый комплекс с паркингом.

Высотность застройки не превысит 57 метров. Помимо этого, предусмотрено благоустройство и озеленение прилегающих территорий.

ТПУ расположится на четной стороне Хорошевского шоссе. На территории транспортно-пересадочного узла расположится остановочно-разворотный круг, на котором автобусы и троллейбусы смогут дожидаться своего времени выхода на маршрут. Парковка вкупе должна помочь разгрузить улицы вблизи метро "Полежаевская" за счет того, что машины не будут парковаться в крайних полосах по ходу движения.

Фото: invest.mos.ru

Ранее M24.ru сообщало, что в этом году на юге и юго-востоке столицы построят два ТПУ. Один возле метро "Шипиловская", другой - у проектируемой станции "Лефортово".

ТПУ "Шипиловская" займет территорию размером в 13,2 гектара. Там проектом предусмотрено строительство гостиницы и многофункционального центра с подземным паркингом. Помимо этого, остановки наземного транспорта перенесут ближе к метро. При ТПУ "Шипиловская" также организуют спортивную площадку и велодорожку с прокатом и парковкой для велосипедов.

Этот транспортно-пересадочный узел предназначен для обслуживания района Зябликово, в котором проживает 129 655 человек. Планируемый суточный пассажиропоток метро составит 38 100 человек.

Развитие ТПУ до 2020 года

В ЮВАО тоже появится ТПУ. Площадь, которую займет узел "Лефортово", составляет 0,7 га. ТПУ обустроят на базе реконструируемого здания кинотеатра и обустроят вспомогательные помещения катка.

Кроме того, Москва расширит программу строительства транспортно-пересадочных узлов. Вместо 255 ТПУ у станций метро, МКЖД и железнодорожных станций, как планировалось ранее, хотят построить 273.

Дополнительные транспортно-пересадочные узлы, в том числе, капитальные, появятся у недавно запланированных станций подземки, таких, как "Коммунарка" и "Рублево-Архангельское". Кроме того, ТПУ хотят построить у будущих станций скоростного трамвая - "Ивановское", "Северный", "Холмогорская".

Ожидается, что транспортно-пересадочные пункты уменьшат время на пересадку пассажиров до 8-10 минут, разгрузят дороги на въездах в Москву на 14-20 тысяч автомобилей в утренний час пик, а также заезды в центр города на 11-16,5 тысяч автомобилей.