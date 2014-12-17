Решения о расширении зоны платной парковки пока нет - глава АМПП

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Решения о расширении зоны платной парковки пока нет, заявил журналистам в среду генеральный директор ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП) Александр Гривняк.

"Сегодня мы большими шагами расширяем парковку и дальше идти не собираемся. Но если нам поступают запросы, то мы их рассматриваем и принимаем те или иные решения", - передает слова Гривняка корреспондент M24.ru.

Ранее заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что власти Москвы не планируют расширять зону платной парковки за счет территорий вблизи жилой застройки. В ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" также сообщили, что расширение зоны платной парковки, если и будет, в любом случае не затронет жилые кварталы.

"Наша позиция заключается в том, чтобы вводить платную парковку точечно - возле объектов притяжения людей", - отметила директор по развитию "АМПП" Ксения Бродуленко. Она подчеркнула, что зона платной парковки в Москве может быть расширена только по просьбам жителей города.

Напомним, 25 декабря в Москве вводится новая зона платной парковки. Она охватит улицы между Садовым и Третьим транспортным кольцами, а также некоторые дороги за пределами ТТК. Всего в список вошли 479 улиц. По словам главы АМПП, уже выдано около 10 тысяч резидентных разрешений в новой зоне парковки

Как изменится зона платной парковки

Платная зона за ТТК охватит улицы в восьми районах. Больше всего их будет в Донском районе (восемь), Марьиной Роще (шесть), а также в Беговом районе (пять).

В список в том числе вошли участки Ленинградского проспекта, Варшавского шоссе, проспекта Мира, Бутырской улицы, а также Лужнецкая набережная. После ввода новой зоны платной парковки в городе появится еще 19,5 тысячи парковочных мест.

Первые платные парковки появились в Москве в конце 2012 года. С 1 июня 2013 платную зону расширили на все Бульварное кольцо, а в декабре распространили на районы Якиманка и Замоскворечье, а также на другие участки между Бульварным и Садовым кольцами. Со 2 июня 2014 года автовладельцы платят за парковку возле делового центра "Москва-Сити". С 1 августа 2014 года введена платная парковка в районах Хамовники, Арбат, Пресненский, Тверской и Дорогомилово.

В пределах Бульварного кольца цена парковки составляет 80 рублей в час, между Бульварным и Садовым кольцом – 60 рублей, в зоне от Садового кольца до ТТК – 40 рублей в час. Жители платных районов могут получить резидентское разрешение на парковку за 3 тысячи рублей в год. Для гостей района есть возможность купить годовые и месячные абонементы. Месячный внутри Бульварного кольца стоит 16 тысяч рублей, внутри Садового – 12 тысяч, за Садовым – 8 тысяч рублей.