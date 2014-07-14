Час парковки внутри ТТК будет стоить 40 рублей

Фото: M24.ru

С 1 августа платная парковка выйдет за пределы Садового кольца. Платные парковочные места появятся еще на 153 улицах внутри Третьего транспортного кольца, сообщил журналистам глава ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" Александр Гривняк.

По его словам, час парковки в зоне от Садового кольца до ТТК будет стоить 40 рублей. Оплатить парковку можно будет с помощью специального мобильного приложения и смс. "Здесь будет расположено 55-60 паркоматов", - добавил Гривняк. С полным списком улиц, на которых с 1 августа появится платная парковка, можно посмотреть на сайте департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Источник в ЦОДД рассказал M24.ru, на 154 улицах внутри ТТК будет установлено почти 800 комплектов информационных щитов платной парковки. В каждом комплекте - по четыре щита разных размеров. Кроме того, будут демонтированы все дорожные знаки в новой зоне и установлены новые - более 4 тысяч штук. Это знаки платных услуг, запрета остановки и стоянки, способа постановки машины на стоянку и т.д.

"Москва в цифрах": Платная парковка за пределами Садового кольца

Ранее источник в мэрии сообщил M24.ru, что до 25 декабря в платную зону войдут также районы Басманный, включая территории у Курского вокзала и площадь трех вокзалов. Кроме того, платными станут участки районов Якиманка и Замоскворечье и фрагмент Даниловского района до ТТК. Эта зона будет ограничена Садовым кольцом, Дербеневской и Павелецкой набережными, а также немного выйдет за Мытную улицу. Всего до 25 декабря, предположительно, планируется организовать порядка 6,2 тысяч машино-мест и поставить 144 паркомата.

Практически вся территория между Садовым кольцом и ТТК - примерно 20,4 тысячи машино-мест - может стать платной к июню 2015 года.

Напомним, зона платной парковки впервые вышла за пределы ТТК 2 июня 2014 года. Тогда платными стали 14 улиц в районе делового центра "Москва-Сити". Стоимость часа парковки там составляет 80 рублей, при этом действует прогрессивный тариф - с 3-го часа стоянка обходится водителям уже в 130 рублей.

Первые платные парковки появились в рамках эксперимента на 21 улице в центре столицы 1 ноября 2012 года. С 1 июня этого года проект был распространен в пределах всего Бульварного кольца.

С 5 декабря зона платной парковки распространится на районы Якиманка и Замоскворечье, а с 25 декабря 2013 года москвичи начали платить за стоянку и на других участках между Бульварным и Садовым кольцами.

Час стоянки внутри Бульварного кольца стоит 80 рублей, а в зоне между Бульварным и Садовым кольцами - 60 рублей. При этом месячный абонемент внутри Бульварного кольца стоит 16 тысяч рублей, а в остальных районах - 12 тысяч рублей. Местные жители могут парковаться в зоне проекта бесплатно с 20.00 до 8.00 при наличии разрешения.